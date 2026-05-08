NAGASE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NAGASE hat sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,89 JPY gegenüber 8,78 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 248,71 Milliarden JPY gegenüber 226,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 78,89 JPY gegenüber 57,60 JPY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat NAGASE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 972,78 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 944,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at