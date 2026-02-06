NAGASE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAGASE hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 94,60 JPY. Im letzten Jahr hatte NAGASE einen Gewinn von 52,71 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 244,34 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NAGASE einen Umsatz von 237,07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at