NAGAWA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NAGAWA präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 142,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NAGAWA 124,40 JPY je Aktie verdient.

NAGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

NAGAWA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 284,11 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 268,32 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 35,39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at