NAGAWA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NAGAWA hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 59,24 JPY, nach 47,54 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at