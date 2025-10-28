NAGAWA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAGAWA hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 28,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NAGAWA 41,44 JPY je Aktie verdient.

NAGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at