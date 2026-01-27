NAGAWA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAGAWA veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 66,16 JPY, nach 53,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat NAGAWA 9,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at