NAGAWA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAGAWA hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,69 JPY, nach 28,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NAGAWA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at