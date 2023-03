Nagel: Aktuelle Daten deuten auf deutliche EZB-Schritte über März hinaus

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die aktuelle Inflationsentwicklung macht nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel eine langsamere geldpolitische Straffung durch die Europäische Zentralbank (EZB) unwahrscheinlicher. "Ich interpretiere die Datenlage so, dass das Inflationsbild weiter sehr hartnäckig bleibt, so dass dann über den März hinaus deutliche Zinsschritte notwendig sind", sagte Nagel bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts in Frankfurt.

Der EZB-Rat hat seine Zinsen im Februar um 50 Basispunkte erhöht und für März einen weiteren Schritt dieser Größe in Aussicht gestellt. Über weitere Zinsanhebungen soll auf Basis aktueller Inflationszahlen und der dann vorliegenden Inflationsprognosen entschieden werden.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht um 14.00 Uhr deutsche Verbraucherpreisdaten. Die biser vorliegenden Daten von sechs Bundesländern deuten darauf in, dass die Inflation im Februar nicht gesunken ist. Eurostat kommt am Donnerstag mit Daten für den Euroraum.

