09.02.2026 17:29:41

Nagel: Aktuelles EZB-Zinsniveau ist angemessen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflation im Euroraum dürfte in nächster Zeit etwas unter der EZB-Zielrate von 2 Prozent liegen. EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ist aber trotzdem dagegen, den Leitzins weiter zu senken. In einem Geld- & finanzwirtschaftlichen Kolloquium Karlsruher Institut für Technologie (KIT) begründete der Bundesbankpräsident seine Auffassung mit den drei Einflussgrößen der EZB-Geldpolitik: Den Inflationsaussichten, der unterliegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission. Folgende Punkte machte Nagel:

1. Inflation dürfte 2028 wieder auf 2 Prozent steigen

Die EZB-Stabsprojektionen von Dezember sehen die Inflationsrate 2026 bei 1,9 Prozent. 2027 dürfte sie auf 1,8 Prozent fallen und 2028 wieder auf 2 Prozent steigen. "Die Inflationsrate könnte das Inflationsziel von 2 Prozent in den kommenden beiden Jahren somit leicht unterschreiten. Für die mittlere Frist deuten die Prognosen aber darauf hin, dass das Inflationsziel genau getroffen wird", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. In der vergangenen Woche gab es keine aktuellen Projektionen, Nagel zufolge bestätigte eine Fortschreibung der Dezember-Projektionen mithilfe technischer Annahmen zu Ölpreisen, Wechselkursen und Marktzinsen den Ausblick aber.

"Auch die jüngste Euro-Aufwertung gegenüber dem US‑Dollar dürfte diese Einschätzung nicht wesentlich verändern", sagte er. Nagel verwies darauf, dass die Risiken für die Inflation in etwa ausgeglichen und die langfristigen Inflationserwartungen fest beim Inflationsziel von 2 Prozent verankert seien.

2. Kerninflation deutet auf mittelfristig 2 Prozent Inflation

Laut den jüngsten Projektionen dürfte die Kerninflationsrate 2026 auf 2,2 Prozent und 2027 auf 1,9 Prozent fallen, ehe sie 2028 wieder leicht auf 2,0 Prozent steigt, sagte Nagel. "Zusammengenommen ist das mögliche Unterschreiten der 2-Prozent-Marke in den kommenden Quartalen zum einen quantitativ gering und zum anderen insbesondere auf die volatilen Energiepreise zurückzuführen."

3. Geldpolitische Transmission im Rahmen historischer Werte

Die EZB-Geldpolitik wirkt nach Untersuchungen der Bundesbank im Einklang mit historischen Mustern auf die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen und Haushalte aus.

Nagel fasste zusammen: "Meines Erachtens sprechen viele Faktoren dafür, dass das jetzige Zinsniveau angemessen ist. Erstens: Die Unterschreitung ist kurzfristig und gering, und in der mittleren Frist liegt die Inflation bei unserem Ziel von 2 Prozent. Zweitens: Die langfristigen Inflationserwartungen sind fest verankert. Drittens: Die Entwicklung der Kerninflationsrate spricht ebenfalls dafür, dass wir in der mittleren Frist Preisstabilität erreichen. Und viertens: Die geldpolitische Transmission verläuft wie erwartet."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 11:30 ET (16:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen