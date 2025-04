Nagel: EZB auf "sehr gutem Weg", Inflationsziel 2025 zu erreichen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel rechnet damit, dass die Inflation im Euroraum 2025 auf 2 Prozent sinken wird. "Wir befinden uns bereits auf einem sehr guten Weg, unser Inflationsziel in diesem Jahr zu erreichen", heißt es in einer Stellungnahme Nagels im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden Sitzung des Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Viele Analysten rechnen mit einer Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Nagel sagte: "In der anstehenden Sitzung des EZB-Rats in der nächsten Woche werden wir in bewährter Weise auf Basis der Daten- und Nachrichtenlage verantwortungsbewusst entscheiden."

Laut Nagels Aussage hat die US-Administration mit ihren Zollentscheidungen der wirtschaftlichen Lage einen schweren Schlag versetzt. "Die globalen Wachstumsperspektiven haben sich massiv verschlechtert. Wohlstandsverluste werden folgen", erklärte er. Aussagen zu den inflationären Wirkungen von Zöllen enthielt die Stellungnahme nicht.

