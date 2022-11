Nagel: EZB darf Zinserhöhungen auf keinen Fall zu früh beenden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte sich nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht durch eine Rezession von einer Straffung ihrer Geldpolitik abhalten lassen. Nagel sagte bei einer Konferenz in Frankfurt laut veröffentlichtem Redetext: "Das Eurosystem hat den Auftrag, Preisstabilität zu gewährleisten. Daher werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass wir als EZB-Rat keinesfalls zu früh nachlassen, dass wir die geldpolitische Normalisierung weiter hartnäckig vorantreiben - auch wenn unsere Maßnahmen die Wirtschaftsentwicklung dämpfen." In einer Situation, in der die Geldpolitik hinter die Kurve gerate, würden die gesamtwirtschaftlichen Kosten deutlich höher sein.

Wie groß die nächsten Zinsschritte ausfallen werden und wie weit die Zinsen erhöht werden, wird Nagel zufolge davon abhängen, wie sich die Daten und der Ausblick entwickeln. "Zur geldpolitischen Normalisierung gehören aber nicht nur Leitzinserhöhungen", sagte Nagel. Der EZB-Rat werde auch die hohen Anleihebestände in den Blick nehmen. "Sie stehen derzeit für fast 5 Billionen Euro. Und sie drücken die Anleiherenditen im Euroraum weiterhin erheblich", sagte der Bundesbank-Präsident.

Die Fachleute der Bundesbank hielten es für möglich, dass die deutsche Wirtschaft "im Winterhalbjahr deutlich sinken könnte". "Von expliziten Rationierungen hierzulande in diesem Winter gehen unsere Bundesbank-Fachleute gegenwärtig eher nicht aus. Aber je nach Wetter und Verbrauchsverhalten könnte es dennoch knapp werden", warnte er. Hohe Energiekosten könnten zu einem Rückgang von Industrieproduktion und Konsum führen. "Gerade die stark konsumabhängigen Dienstleister dürften darunter leiden."

Nagel rechnet damit, dass bei der Inflation "im Jahresdurchschnitt 2023 eine 7 vor dem Komma stehen wird". Dabei bestünden deutliche Aufwärtsrisiken angesichts der Anspannungen auf den Energiemärkten. "Und noch ist unklar, wie die Gas- und die Strompreisbremse ausgestaltet und wie stark sie die Preise direkt dämpfen wird", sagte er. In jedem Fall dürfte die Inflationsrate für Deutschland noch länger erhöht bleiben.

