Nagel: EZB kann mit Bonds nicht nachhaltig Klimapolitik machen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) kann mit ihrem geldpolitischen Anleiheportfolio aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht längerfristig Klimapolitik betreiben. Nagel sagte in einer Grußadresse an die Frühjahrskonferenz der Deutschen Bundesbank: "Geldpolitische Portfolios, die über den Konjunkturzyklus wegen der Preisstabilität angepasst werden, sind von Natur aus ein zyklisches Instrument. Das ist einer der Gründe, warum sie wahrscheinlich ungeeignet sind, um strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft zu unterstützen." Die EZB dürfte die Wiederanlage von Tilgungsbeträgen fällig gewordener Anleihen des APP-Programms demnächst einstellen. Damit fällt die Möglichkeit weg, "weniger grüne" Papiere durch "grünere" zu ersetzen. D

Nagel zufolge wäre der beste Beitrag der Zentralbank zur Unterstützung des Kampfes gegen den Klimawandel die Wiederherstellung der Preisstabilität. "Die Bilanznormalisierung unterstützt die straffe Geldpolitik , die notwendig ist, um gegen die Inflation vorzugehen." Preisstabilität sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Klimapolitik solche Veränderungen bewirken könne, weil sie den Akteuren helfe, politisch induzierte Preissignale wie den CO2-Preis von allgemeinen Preissignalen zu unterscheiden. "Preissignale könne nur bei niedriger und stabiler Inflation wahrgenommen werden."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2023 04:14 ET (08:14 GMT)