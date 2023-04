Nagel fordert weitere EZB-Zinserhöhungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiter erhöhen. In einer Rede im Peterson Institute for International Economics sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext, die Inflationslage müsse sich schon deutlich bessern, ehe die EZB ihre Zinserhöhungen einstellen könne. und die jüngsten Finanzmarktturbulenzen müssten zu einer "exzessiven" Straffung der Kreditkonditionen führen, um den EZB-Kurs zu beeinflussen.

Der EZB-Rat fällt die nächste Leitzinsentscheidung am 4. Mai. Zuvor veröffentlicht Eurostat am 2. Mai Verbraucherpreisdaten für April und die EZB selbst die Ergebnisse ihrer aktuellen Quartalsumfrage zur Kreditvergabe. "Wenn sich die Inflationsaussichten nicht deutlich verbessern, werden wir die Zinsen voraussichtlich weiter anheben", sagte Nagel. Die EZB sei verpflichtet, für Preisstabilität zu sorgen, und deshalb sei es sicherlich viel zu früh, um die Zinsen nicht weiter anzuheben oder gar an eine Senkung zu denken.

Manche EZB-Ratsmitglieder haben in letzter Zeit gewarnt, dass die Bankturbulenzen die Kreditvergabe und damit Wachstum und Inflation zusätzlich bremsen dürften. Nagel sagte dazu: "Im Vorfeld unserer nächsten Sitzung müssen wir prüfen, ob die jüngsten Turbulenzen zu einer übermäßigen Verschärfung der Kreditbedingungen geführt haben. Sollte dies der Fall sein, könnte dies Auswirkungen auf unseren geldpolitischen Kurs haben."

