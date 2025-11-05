05.11.2025 11:23:39

Nagel und Villeroy setzen unterschiedliche Akzente bei Inflation

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die EZB-Ratsmitglieder Joachim Nagel und Francois Villeroy de Galhau haben der Europäischen Zentralbank (EZB) ein gutes Zeugnis für den Kampf gegen die Inflation ausgestellt, dabei aber unterschiedliche Akzente gesetzt. "Ich würde diese Frage niemals mit "wir haben genug getan", beantworten, sagte Nagel auf die Frage, ob die EZB genug getan habe. Die EZB habe viel getan, um die Inflation zu senken, sie müsse aber wachsam bleiben. "Wir leben in sehr unsicheren Zeiten, es gibt keine Sicherheit", sagte der Bundesbankpräsident.

Der Gouverneur der Banque de France sagte: "Ich denke, unser Kampf gegen Inflation war erfolgreich." Die EZB sei in einer guten Position, aber angesichts der hohen Unsicherheit sei es weder eine komfortable noch eine fixierte Position. Villeroy de Galhau führte die Senkung der Inflation von zweistelligen Raten auf zuletzt rund 2 Prozent auf eine Mischung aus Glück und Geschick zurück.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 05:24 ET (10:24 GMT)

