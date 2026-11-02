NAGOYA ELECTRIC WORKS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NAGOYA ELECTRIC WORKS hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28,16 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NAGOYA ELECTRIC WORKS ein EPS von 30,67 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,34 Milliarden JPY, gegenüber 3,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at