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15.05.2026 06:31:29
NAGOYA ELECTRIC WORKS legte Quartalsergebnis vor
NAGOYA ELECTRIC WORKS hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 88,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 122,66 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 7,58 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NAGOYA ELECTRIC WORKS 7,35 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 129,24 JPY. Im letzten Jahr hatte NAGOYA ELECTRIC WORKS einen Gewinn von 188,18 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 17,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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