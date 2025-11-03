NAGOYA ELECTRIC WORKS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NAGOYA ELECTRIC WORKS ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NAGOYA ELECTRIC WORKS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 15,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NAGOYA ELECTRIC WORKS im vergangenen Quartal 3,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAGOYA ELECTRIC WORKS 3,19 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at