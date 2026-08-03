NAGOYA ELECTRIC WORKS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NAGOYA ELECTRIC WORKS veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NAGOYA ELECTRIC WORKS -11,840 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at