02.02.2026 06:31:29
NAGOYA ELECTRIC WORKS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NAGOYA ELECTRIC WORKS gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 22,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 46,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
