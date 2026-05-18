Nagoya Railroad mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nagoya Railroad äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nagoya Railroad 24,51 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 175,59 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 117,05 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Nagoya Railroad 192,12 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 691,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 690,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at