Nagoya Railroad präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nagoya Railroad gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 56,41 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,70 Prozent auf 167,18 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at