Nagoya Railroad: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nagoya Railroad ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nagoya Railroad die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 64,14 JPY, nach 34,37 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 156,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at