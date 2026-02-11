|
11.02.2026 06:31:28
Nagoya Railroad stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nagoya Railroad hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Nagoya Railroad hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 56,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 57,80 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 180,32 Milliarden JPY gegenüber 173,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
