Nagoya Railroad: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nagoya Railroad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,07 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 170,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nagoya Railroad 167,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at