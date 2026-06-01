|
01.06.2026 06:31:29
Nagpur Power Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nagpur Power Industries hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nagpur Power Industries 1,48 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 86,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 174,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 324,7 Millionen INR ausgewiesen.
Nagpur Power Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,630 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,82 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 841,24 Millionen INR, während im Vorjahr 621,75 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.