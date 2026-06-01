Nagpur Power Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nagpur Power Industries hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nagpur Power Industries 1,48 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 86,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 174,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 324,7 Millionen INR ausgewiesen.

Nagpur Power Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,630 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,82 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 841,24 Millionen INR, während im Vorjahr 621,75 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at