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09.11.2026 06:31:29
Nagreeka Capital Infrastructure: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nagreeka Capital Infrastructure hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Nagreeka Capital Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 17,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 65,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nagreeka Capital Infrastructure 50,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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