Nagreeka Capital Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nagreeka Capital Infrastructure ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nagreeka Capital Infrastructure die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,82 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nagreeka Capital Infrastructure 2,84 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 108,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at