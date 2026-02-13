Nagreeka Capital Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nagreeka Capital Infrastructure präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,61 INR gegenüber 2,08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nagreeka Capital Infrastructure im vergangenen Quartal 244,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 463,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nagreeka Capital Infrastructure 43,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at