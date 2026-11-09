|
09.11.2026 06:31:29
Nagreeka Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nagreeka Exports hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,43 INR gegenüber 0,350 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Nagreeka Exports im vergangenen Quartal 1,54 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nagreeka Exports 1,23 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!