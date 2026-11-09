Nagreeka Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nagreeka Exports hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,43 INR gegenüber 0,350 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nagreeka Exports im vergangenen Quartal 1,54 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nagreeka Exports 1,23 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at