Nagreeka Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nagreeka Exports hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nagreeka Exports noch ein Gewinn pro Aktie von -0,070 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,23 Prozent auf 1,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,980 INR beziffert, während im Vorjahr 1,01 INR je Aktie in den Büchern standen.

Nagreeka Exports hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at