Nahar Capital Financial Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nahar Capital Financial Services hat am 07.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nahar Capital Financial Services im vergangenen Quartal 141,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 200,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nahar Capital Financial Services 46,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at