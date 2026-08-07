Nahar Capital Financial Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nahar Capital Financial Services gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 40,27 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nahar Capital Financial Services 6,86 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Nahar Capital Financial Services im vergangenen Quartal 184,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nahar Capital Financial Services 148,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at