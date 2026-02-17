|
Nahar Industrial Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nahar Industrial Enterprises hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,34 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nahar Industrial Enterprises 1,07 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,30 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,40 Milliarden INR.
