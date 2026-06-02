Nahar Industrial Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nahar Industrial Enterprises präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 5,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nahar Industrial Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,39 Milliarden INR, gegenüber 3,90 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,99 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 11,88 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nahar Industrial Enterprises ein Gewinn pro Aktie von 4,28 INR in den Büchern gestanden.

Nahar Industrial Enterprises hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14,08 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at