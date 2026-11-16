Nahar Industrial Enterprises gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nahar Industrial Enterprises lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nahar Industrial Enterprises 3,45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at