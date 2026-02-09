Nahar Poly Films öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nahar Poly Films hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,86 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,06 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,73 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at