Nahar Poly Films präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nahar Poly Films hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 4,75 INR. Im letzten Jahr hatte Nahar Poly Films einen Gewinn von 7,42 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,60 Milliarden INR, gegenüber 1,97 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at