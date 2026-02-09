|
Nahar Spinning Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nahar Spinning Mills lud am 07.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 7,03 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
