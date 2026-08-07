Nahar Spinning Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nahar Spinning Mills hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,66 Milliarden INR gegenüber 8,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at