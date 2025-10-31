Nahdi Medical Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nahdi Medical Company Registered hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 SAR gegenüber 1,40 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,46 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,35 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,38 SAR prognostiziert, während der Umsatz bei 2,48 Milliarden SAR erwartet worden war.

