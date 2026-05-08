Nahdi Medical Company Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Nahdi Medical Company Registered hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,81 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nahdi Medical Company Registered 1,96 SAR je Aktie eingenommen.

Nahdi Medical Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,63 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at