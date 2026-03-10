Nahdi Medical Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nahdi Medical Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Nahdi Medical Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,59 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,36 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,19 SAR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,51 Milliarden SAR ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,39 SAR. Im Vorjahr waren 6,31 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nahdi Medical Company Registered im vergangenen Geschäftsjahr 10,21 Milliarden SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nahdi Medical Company Registered 9,45 Milliarden SAR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,30 SAR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 10,20 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at