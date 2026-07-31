Nahdi Medical Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nahdi Medical Company Registered hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 SAR, nach 1,83 SAR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,67 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 2,53 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at