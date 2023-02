Nahles: Kampf gegen Fachkräftenot erfordert Beitrag aller Beteiligten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat dazu aufgerufen, im Kampf gegen den Fachkräftemangel zusammenzurücken. Alle am Arbeitsprozess Beteiligten müssten ihren Beitrag leisten, sagte sie am Mittwoch bei einem Treffen mit der SPD-Landtagsfraktion in München. Dies betreffe Arbeitgeber, die etwa über mehr Freiraum für Eltern in ihrer Belegschaft nachdenken könnten genauso wie etwa Kammern, die für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zuständig sein.

Zuwanderer hätten es schwer, sich im deutschen System zurechtzufinden. "Ich kenne im Vergleich mit anderen Ländern kein komplizierteres System", sagte Nahles. Bundesweit gebe es 1300 verschiedene Stellen für die Anerkennung einzelner Berufsabschlüsse. Gleichzeitig gebe es einen monatelangen Rückstau an den deutschen Botschaften und Konsulaten im Ausland, wo potenzielle Zuwanderer ihre Visa beantragen müssten.

Nahles forderte dazu auf, beim Ausschöpfen inländischer Potenziale auch an ältere Arbeitnehmer kurz vor dem Ruhestand zu denken. "Über eine Million sind bereit, weiterzuarbeiten", sagte Nahles. Viele hätten Interesse, etwa in Teilzeitbeschäftigungen weiter einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen und ihr Erfahrungen weiterzugeben.

Bei der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt liege Deutschland international - bezogen auf die Wochenarbeitsstunden - nur auf Rang 15. 11 Prozent derer, die nur 20 Stunden pro Woche arbeiteten, gäben an, länger tätig sein zu wollen. Meist aus Gründen der Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen sei dies aber nicht möglich. Arbeitgeber seien zu kreativen Lösungen aufgefordert.

Nahles geht davon aus, dass es mit der Neuregelung der Grundsicherung zu mehr Übergang aus dem Bürgergeld in den Arbeitsmarkt komme. Im Vergleich zu Hartz IV sei das Instrumentarium etwa bei Weiterbildungsmöglichkeiten verbessert worden./dm/DP/jha