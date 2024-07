Nahles will Schulabbrecher stärker unterstützen dürfen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, will Schulabbrecher - wenn nötig - mit mehrmaligen Anschreiben auf ihrem Weg in einen Beruf unterstützen. "Meiner Meinung nach haben wir am Übergang Schule/Beruf eine große Baustelle", sagte sie in einem Interview der "Rhein-Zeitung" (Koblenz). An dem Punkt gingen zu viele junge Leute verloren. Aktuell dürfe die Bundesagentur Schüler und Schülerinnen ohne Abschluss jedoch nur einmal anschreiben, das reiche bei vielen jungen Leuten nicht.

"Wir würden sie gern intensiver unterstützen dürfen. Daran arbeiten wir - übrigens unter anderem auch in Rheinland-Pfalz", sagte Nahles der Zeitung. Aber bis auf drei Bundesländer - Bayern, Hamburg und Bremen - gebe es die Möglichkeit aus Datenschutzgründen noch nicht. Es sei wichtig, Jugendlichen ohne Schulabschluss mit Angeboten hinterhergehen zu können. "Ohne Schul- und Berufsabschluss liegt die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, bei 20,8 Prozent, ansonsten bei 3,2 Prozent", sagte Nahles./löb/DP/he