Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.03.2026 18:20:07
Nahost-Flüge ausgenommen: Piloten bei Lufthansa streiken Donnerstag und Freitag
Für 48 Stunden sollen die Piloten bei der Lufthansa ihre Arbeit niederlegen. Hintergrund sind Verhandlungen mit dem Konzern über Betriebsrenten. Für einen Tag beteiligen sich auch die Cockpits der Regionallinie Cityline. Sie führen ihre eigenen Verhandlungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17:21
|Lufthansa: Pilotenstreik fällt für Passagiere glimpflicher aus als erwartet (Spiegel Online)
|
16:02
|ROUNDUP: Pilotenstreik bei Lufthansa fällt kleiner aus (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:16
|Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge (dpa-AFX)
|
14:37
|Piloten-Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen bei Lufthansa-Streik (dpa-AFX)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
10:48
|ROUNDUP/Lufthansa: Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|8,00
|-1,23%
|Lufthansa AG
|8,09
|1,00%
