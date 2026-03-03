Delivery Hero Aktie

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

Erneute Verluste 03.03.2026 11:42:37

Nahost-Konflikt: Talabat-Probleme setzen Delivery Hero-Aktie weiterhin unter Druck

Nahost-Konflikt: Talabat-Probleme setzen Delivery Hero-Aktie weiterhin unter Druck

Die Delivery Hero-Aktie bleibt unter Druck: Trotz robuster operativer Kennzahlen belasten die Entwicklungen im Nahen Osten und vor allem die Tochter Talabat die Stimmung am Markt.

• Talabat-Kursabsturz belastet Delivery Hero-Bewertung
• Operative Fortschritte im 2025er Jahresbericht verpuffen am Markt
• Analystenbewertungen bleiben uneinheitlich

Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der Delivery Hero-Aktie ist im Frühjahr 2026 einem neuen Realitätsschock gewichen. Während der Berliner Mutterkonzern operativ eigentlich Meilensteine verkünden konnte, belastet die geopolitische Lage im Nahen Osten die Bewertung des Essenslieferdienstes.

Besonders brisant ist dabei die Entwicklung der Tochtergesellschaft Talabat. Die Marke, die als Kronjuwel im Portfolio gilt und Ende 2024 mit großen Ambitionen an die Börse in Dubai (DFM) gebracht wurde, steht derzeit massiv unter Verkaufsdruck. Die Eskalation regionaler Konflikte belastet das operative Umfeld und schürt bei Investoren die Sorge, dass das Wachstum im wichtigsten Ertragsmarkt des Konzerns dauerhaft Schaden nehmen könnte. Das belastet auch die Aktie der deutschen Konzermutter, die nach dem Kurseinbruch vom Vortag auch am Dienstag erneut Verluste einfährt und zuletzt via XETRA 1,60 Prozent auf 17,81 Euro an Wert verlor.

Starke Zahlen werden von geopolitischen Risiken überschattet

Dabei lieferte der Geschäftsbericht des deutschen Unternehmens für das Jahr 2025 eigentlich Grund zum Optimismus. Delivery Hero konnte erstmals einen positiven freien Barmittelfluss von über 200 Millionen Euro ausweisen und steigerte das bereinigte EBITDA auf mehr als 900 Millionen Euro. Doch am Kapitalmarkt verpufften diese Erfolge fast vollständig. Der Fokus der Anleger liegt stattdessen auf der Region MENA (Mittlerer Osten und Nordafrika), in der Talabat mit einem Bruttowarenwert-Wachstum von 20 Prozent im vierten Quartal 2025 zwar noch robust abschnitt, aber zunehmend zur Zielscheibe von Risikoabschlägen wird. Analysten korrigierten zuletzt reihenweise ihre Kursziele nach unten, da die politische Instabilität die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2026 untergräbt.

Talabat-Aktie auf Rekordtief belastet Konzernbilanz

Die Entwicklung der Talabat-Aktie in Dubai spiegelt die prekäre Lage wider. Nachdem das Unternehmen beim Börsengang noch eine Marktkapitalisierung von rund 10 Milliarden Euro erreichte, rutschte das Papier in den vergangenen Monaten auf immer neue Rekordtiefs ab.

Die Delivery-Hero-Tochter ist in vielen Ländern aktiv, die derzeit von den Vergeltungsschlägen des Irans betroffenen Region sind. Dazu zählen der Irak, Katar, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Da Delivery Hero weiterhin die Mehrheit an Talabat hält und das Unternehmen voll konsolidiert, schlägt die schwache Performance an der Börse von Dubai direkt auf die Stimmung der Mutter durch. Der Abverkauf der Delivery Hero-Aktie zeigt deutlich, wie eng das Schicksal der Berliner mittlerweile mit der Stabilität im Nahen Osten verknüpft ist. Investoren fürchten, dass die notwendigen Investitionen in Saudi-Arabien und anderen Kernmärkten durch steigende Sicherheitsrisiken und Währungseffekte weniger rentabel werden könnten.

Analysten noch mehrheitlich optimistisch für Delivery Hero-Aktie

Dabei zeigen sich Analysen mehrheitlich weniger pessimistisch als der breite Markt. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten haben viele Marktexperten in ihrer Bewertung aber noch gar nicht eingepreist, weshalb etwa Deutsche Bank Research die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen hat und sich primär auf die jüngste Bilanzveröffentlichung bezog. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat zwar das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe 2025 die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Annick Maas am Freitagabend in einem Rückblick auf die Zahlen. Und die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten am Montag im Resümee des Geschäftsberichts eine positive Dynamik.

Analysten und Marktteilnehmer blicken aber auf den im März erwarteten formalen Ausblick auf 2026. Insbesondere die Tochter Talabat dürfte dann im Fokus der Aufmerksamkeit stehen.

Redaktion finanzen.at

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren angefallen

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

Analysen zu Delivery Hero

02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
02.03.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
