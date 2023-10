Nahost und Konjunktursorgen belasten Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Nervosität vor den US-Bankenbilanzen und geopolitische Sorgen rund um den eskalierenden Nahost-Konflikt haben die europäischen Börsen zum Wochenschluss gebremst.

Dax und EuroStoxx50 verloren am Freitagvormittag je 0,4 Prozent auf 15.354 und 4180 Punkte. Die hartnäckige US-Inflation hatte bei den Anlegern neue Zinsängste geschürt. Zugleich sorgten sich die Anleger nach gemischten Konjunkturdaten aus China um die Stärke der Erholung der Wirtschaft in der Volksrepublik. Der Exportmotor stottert weiter und die Verbraucherpreise stagnierten. "Während EZB und Fed gegen Inflation kämpfen, hat die People's Bank of China wahrscheinlich noch einen langen Weg vor sich, gegen Deflation anzukämpfen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Regierung hat schon hunderte kleine Maßnahmen angekündigt, aber der gewünschte Wachstumsimpuls blieb bislang aus."

Nun wandert der Blick auf die Bilanzen der US-Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citibank. Wegen der rasant gestiegenen Zinsen erwarten Experten, dass vor allem das Privatkunden- und Konsumentengeschäft der Institute im Zeitraum Juli bis September florierte. "Die Berichtssaison hat das Potenzial, über die Börsenrichtung der kommenden Wochen zu bestimmen", fasste Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. "Im Extremfall kann diese Berichtssaison sogar darüber entscheiden, ob wir demnächst eine Weihnachtsrally an den Börsen sehen oder nicht."

NAHOST UND POLEN-WAHLEN TRÜBEN STIMMUNG

Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sei bereits eine Stabilisierung im Dax ein Erfolg, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Das israelische Militär forderte vor einer möglicherweise bevorstehenden Bodenoffensive zur Evakuierung von Gaza-Stadt auf. Eine näher rückende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen schüre die Angst vor einem Flächenbrand in der Region, sagte Molnar. Anleger setzten im Zuge dessen auf das als Absicherung genutzte Gold. Das Edelmetall verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1884 Dollar je Feinunze. Auch Staatsanleihen waren gefragt. Im Gegenzug sank die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere auf 2,743 Prozent von 2,783 Prozent am Donnerstag. Am Ölmarkt stiegen die Preise für Brent und WTI um je 2,7 Prozent auf 88,28 Dollar und 85,24 Dollar je Fass. Anleger rechneten mit weiteren Sanktionen gegen Russland, was die knappe Angebotslage zusätzlich verschärfen dürfte.

Die am Wochenende anstehenden Wahlen in Polen warfen zudem ihre Schatten voraus. "Neue Meinungsumfragen lassen hoffen, dass eine EU-freundliche Koalition am Sonntag die notwendigen Stimmen holen wird", sagte Marktanalyst Stanzl. "Die politische Unsicherheit in unserem Nachbarland ist aber mit Händen zu greifen und könnte einige Anleger dazu veranlassen, bei Neuengagements am Aktienmarkt vielleicht noch bis Montag zu warten."

SARTORIUS NACH GEWINNWARNUNG IM FREIEN FALL

Am Aktienmarkt vergraulte Sartorius die Anleger mit einer erneuten Gewinnwarnung. Die Titel des Laborausrüsters fielen um bis zu 15,9 Prozent auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 272,50 Euro und steuerten auf einen der größten Tagesverluste der Firmengeschichte zu. Auch Merck-Aktien gerieten mit in den Abwärtsstrudel. Die Aktien des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns verloren bis zu 5,9 Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 146,15 Euro. Merck bietet ebenfalls Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung an. "Das ist wie bei der ersten Gewinnwarnung von Sartorius im Juni, als Merck wegen Sorgen um die Laborsparte mit unter Druck gerieten", sagte ein Händler.

In London fielen Aktien des Zigarettenherstellers British American Tobacco um 2,3 Prozent. Die US-Aufsichtsbehörde FDA hat den Verkauf von sechs Geschmacksrichtungen von Vuse Alto verboten, der wichtigsten Vape-Marke des Unternehmens.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)