NAIGAI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NAIGAI hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 17,02 JPY gegenüber -38,900 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,02 Prozent auf 3,44 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at