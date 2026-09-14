NAIGAI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NAIGAI stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

NAIGAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,050 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,97 Prozent auf 3,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at